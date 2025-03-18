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Україна сподівається вивести двосторонні відносини з Філіппінами на новий рівень у всіх сферах

Також сторони обговорили співпрацю в рамках ООН і глобальну продовольчу безпеку.

Україна сподівається вивести двосторонні відносини з Філіппінами на новий рівень у всіх сферах
Фото: Андрій Сибіга / x.com

Україна сподівається вивести двосторонні відносини з Філіппінами на новий рівень у всіх сферах.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі X. 

“Мені було приємно зустрітися з секретарем із закордонних справ Республіки Філіппіни Енріке Манало, щоб обговорити великий потенціал співпраці між Україною та Філіппінами”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що посол України Юлія Федів щойно прибула до Маніли.

“Ми сподіваємося вивести наші двосторонні відносини на новий рівень у всіх сферах. Ми також обговорили міжнародний порядок денний: нашу співпрацю в рамках ООН, глобальну продовольчу безпеку, зв’язки України з АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). Я запросив свого колегу відвідати Україну”, – розповів Сибіга.

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