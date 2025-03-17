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Президент Зеленський обговорив із Хав'єром Мілеєм результати зустрічі у Джидді

Також Президент висловив співчуття з приводу нещодавньої повені в Аргентині унаслідок якої загинули люди.

Президент Зеленський обговорив із Хав'єром Мілеєм результати зустрічі у Джидді
Фото: ОП

Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм розповів про результати зустрічі американської та української команд у Джидді. 

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили дім. "Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу", — зазначив Президент. 

Володимир Зеленський під час розмови із Мілеєм розповів про зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню. 

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", — наголосив глава держави. 

Також обговорили зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних, що принесе користь обом державам.

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