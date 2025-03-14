Зеленський зустрівся з головами МЗС Австрії та Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер і міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелем.
“Обговорили оборонну підтримку нашої держави, а також підтримку реконструкції шкіл, будівництва шкільних укриттів, відновлення енергетичної інфраструктури”, - розповів Володимир Зеленський.
Також співрозмовники обговорили сприяння гуманітарній ініціативі “Продовольство з України” з боку Австрії та Португалії.
Також президент України розповів главам МЗС про зустріч української та американської команд у Джидді та зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.