Зеленський зустрівся з головами МЗС Австрії та Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер і міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелем.

“Обговорили оборонну підтримку нашої держави, а також підтримку реконструкції шкіл, будівництва шкільних укриттів, відновлення енергетичної інфраструктури”, - розповів Володимир Зеленський.

Також співрозмовники обговорили сприяння гуманітарній ініціативі “Продовольство з України” з боку Австрії та Португалії.

Також президент України розповів главам МЗС про зустріч української та американської команд у Джидді та зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.