Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував країні за підтримку. Резолюція має здебільшого символічне значення. Однак французькі депутати хочуть з її допомогою чинити тиск на курс уряду.

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) схвалили резолюцію із закликом до ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, повідомляє Le Figaro і посол України у Франції Вадим Омельченко.

Резолюцію підтримали 288 депутатів, натомість 54 депутати проголосували проти.

“Національні збори Франції прийняли резолюцію на підтримку України. За 3 роки підтримка французького народу та його обранців залишається незмінною. Це голосування знаменує чітке усвідомлення: підтримка України означає захист Європи. Дякую Франції за цю тверду та рішучу позицію”, – написав посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережі Х.

У резолюції зазначено, що Франція «рішуче закликає Європейський Союз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів».

Ці кошти мають бути використані для фінансування військової допомоги Україні.

Як зазначає Le Figaro, резолюція має здебільшого символічне значення. Однак французькі депутати хочуть з її допомогою чинити тиск на курс уряду.

Нещодавно міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція додатково виділить 195 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів для України на виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Зауважимо, що після початку великої війни США та союзники заморозили суверенні російські активи на суму від 300 до 350 мільярдів доларів. Найбільша частина коштів, приблизно 191 мільярд євро, знаходиться в міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії.