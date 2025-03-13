Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
ГоловнаПолітика

Національні збори Франції схвалили резолюцію із закликом до ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував країні за підтримку. Резолюція має здебільшого символічне значення. Однак французькі депутати хочуть з її допомогою чинити тиск на курс уряду.

Національні збори Франції схвалили резолюцію із закликом до ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні
Фото: @OmelchenkoVadym / x.com

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) схвалили резолюцію із закликом до ЄС  конфіскувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, повідомляє Le Figaro і посол України у Франції Вадим Омельченко. 

Резолюцію підтримали 288 депутатів, натомість 54 депутати проголосували проти. 

“Національні збори Франції прийняли резолюцію на підтримку України. За 3 роки підтримка французького народу та його обранців залишається незмінною. Це голосування знаменує чітке усвідомлення: підтримка України означає захист Європи. Дякую Франції за цю тверду та рішучу позицію”, – написав посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережі Х.

У резолюції зазначено, що Франція «рішуче закликає Європейський Союз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів»

Ці кошти мають бути використані для фінансування військової допомоги Україні.

Як зазначає Le Figaro, резолюція має здебільшого символічне значення. Однак французькі депутати хочуть з її допомогою чинити тиск на курс уряду.

Нещодавно міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція додатково виділить 195 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів для України на виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Зауважимо, що після початку великої війни США та союзники заморозили суверенні російські активи на суму від 300 до 350 мільярдів доларів. Найбільша частина коштів, приблизно 191 мільярд євро, знаходиться в міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies