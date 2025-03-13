Головне за ніч та ранок четверга, 13 березня: майже 140 боєзіткнень, ситуація на Покровському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку (45).

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1200 солдатів. Від початку вторгнення РФ оборонці знищили близько 890 250 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни запустили вночі 117 ударних дронів та балістичну ракету.

ППО збила 74 ворожі безпілотники, ще 38 локаційно втрачені.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на опубліковане у соцмережах відео, на якому зображено імовірну страту росіянами п'яти українських беззбройних полонених бійців.

"На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ", – написав омбудсман у телеграмі. Як повідомив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", імовірно це трапилося на Курщині.

Лубінець зазначив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Сьогодні, 13 березня, народні депутати викликали до Верховної Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу, щоб дізнатись деталі переговорів в Саудівській Аравії.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що його пропозицію щодо виклику Сибіги підтримали 152-ма голосами.

Постачання американської зброї та обмін розвідувальними даними з Україною повністю відновились, повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

Уточнюється, що в Україну знову почалось постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS. Ці боєприпаси були надані Україні у складі пакетів, схвалених ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена. Частина цієї зброї зберігалася в Польщі, і державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

Більше інформації – в новині.

Низка німецьких ЗМІ поширила інформацію від розвідувальної служби країни щодо причин спалаху коронавірусу у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року, який зрештою призвів до глобальної пандемії.

Як пише Deutsche Welle, ще у 2020 році німецька розвідка дійшла висновку, що Covid поширився через лабораторну помилку. З вірогідністю від 80 до 95% відповідальність лежить на Уханському інституті вірусології, методи дослідження в якому було названо "ризикованими", а правила безпеки "постійно порушувалися". Розвідка також вважає, що співробітники лабораторії втручалися у віруси, які зустрічаються в природі, що призводило до зміни механізму зараження та характеру того, як носій хворіє.

Китай неодноразово відкидав будь-які звинувачення щодо штучного походження Covid з лабораторії. Проте Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів також двічі висувало версію про те, що коронавірус поширився через людський чинник.

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