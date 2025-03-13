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Нардепи викликали до Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Народні обранці хочуть дізнатись деталі переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії щодо російсько-української війни.

Нардепи викликали до Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні, 13 березня, народні депутати викликали до Верховної Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

За його словами, сьогодні він ще раз запропонував викликати до Верховної Ради главу МЗС Андрія Сибігу, щоб дізнатись деталі переговорів в Саудівській Аравії.

Згодом він повідомив, що це рішення було підтримане 152-ма голосами. 

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