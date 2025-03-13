Нардепи викликали до Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Сьогодні, 13 березня, народні депутати викликали до Верховної Ради міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, сьогодні він ще раз запропонував викликати до Верховної Ради главу МЗС Андрія Сибігу, щоб дізнатись деталі переговорів в Саудівській Аравії.
Згодом він повідомив, що це рішення було підтримане 152-ма голосами.
- Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Дональд Трамп оголосив, що американці поговорять з Путіним "сьогодні або завтра". Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".
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