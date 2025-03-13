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Рада закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях

Рішення підтримали 279 народних обранців.

Рада закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 березня, Верховна Рада ухвалила постанову із закликом заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях та посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, рішення підтримали 279 народних обранців.

У постанові Верховна Рада звертається до глав держав, парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор та міжнародних спортивних федерацій.

Український парламент просить не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, а також посилити санкції проти спортивних організацій Російської Федерації та Білорусі.

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