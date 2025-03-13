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Мін'юст ініціював стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

Причиною є підтримка підприємством війни Росії в Україні. 

Мін'юст ініціював стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"
Фото: змі окупантів

Міністерство юстиції України ініціювало судовий процес щодо стягнення в дохід держави активів «Білоруськалію».

Як йдеться на сайті міністерства, подали позов про застосування до Відкритого акціонерного товариства «Білоруськалій» санкції передбачені пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». До стягнення в дохід держави заявлені активи, що належать підсанкційній особі, а саме: корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива.

Зазначається, що «Білоруськалій» є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету країни, яка повністю контролюється політичною верхівкою, зокрема безпосередньо самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

У Мін'юстікажуть, що «Білоруськалій» своїми діяти сприяє веденню війни проти України через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу РФ та окупаційними адміністраціями самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». 

Також підприємство надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій, на території Білорусі, та брало участь в організації та фінансуванні заходів, пов’язаних з підтриманням політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію.

  • На початку лютого Україна заарештувала 170 вагонів російських і білоруських міндобрив у порту Фірташа в Миколаєві.
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