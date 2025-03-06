США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
ГоловнаПраво

Затримали львів’янина, який організовував фіктивні медичні довідки для ухилянтів

Зловмисник з посібниками за винагороду сприяли в отриманні фейкових документів, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю, непридатної до військової служби, без фактичного проходження медичних обстежень.

Затримали львів’янина, який організовував фіктивні медичні довідки для ухилянтів

Правоохоронці затримали 61-річного мешканця Львова і його спільників, які організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, йдеться у пресрелізі Національної поліції.

Львів'янин залучив до злочинної схеми лікарку однієї з медичних установ міста. Зловмисники за винагороду сприяли в отриманні фіктивних медичних довідок, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю, непридатної до військової служби, без фактичного проходження медичних обстежень.

“Заходи з викриття та документування злочинної діяльності групи провели слідчі Головного слідчого управлінням Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України та Служби безпеки України”, ‒ розповіли правоохоронці.

Зловмисники залучили до злочинної діяльності кількох виконавців – так званих бігунків, які проходили “лікування” та “медичні обстеження” замість осіб, яким надалі оформлювали документи про інвалідність.

Support LB.ua

Організатор підшуковував охочих виїхати за кордон, які не мали законних підстав для цього, та надавав вказівки іншим учасникам злочинної оборудки.

Поліцейські задокументували факт отримання 7 тисяч доларів організатором схеми від одного з клієнтів за отримання пакета документів для оформлення фіктивної інвалідності. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили низку речових доказів: чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, печатки лікарів, грошові кошти та інші.

Слідчі Нацполіції повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.Наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних висновків.

Правоохоронці затримали у Харківській області колишнього працівника ДСНС, який продав фальшиве посвідчення рятувальника для уникнення мобілізації.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies