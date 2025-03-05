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Скасували майже 500 фіктивних довідок про інвалідність, які "штампували" у харківській МСЕК

Також зупинили виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

Скасували майже 500 фіктивних довідок про інвалідність, які "штампували" у харківській МСЕК
Фото: Суспільне

Анулювали 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині. 

Це стало результатом викриття масштабної "схеми для ухилянтів" в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року, пише пресслужба СБУ. 

Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тис. доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити "бронь2 та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків зупинили виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку і завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);
  • чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

  • Наприкінці минулого року систему МСЕК ліквідували, і з 1 січня запрацювала нова система. Детальніше про це у матеріалі LB.ua.
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