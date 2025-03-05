Терехов: росіяни вдарили дроном по центру Харкова (доповнено)

Сьогодні, 5 березня, росіяни атакували ударним безпілотником Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо маємо удар ворожим БПЛА типу « Молнія» по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", – написав він у телеграмі і додав, що попередньо удар прийшовся по Основʼянському району міста.

Пізніше Терехов уточнив, що підтверджено приліт «Молнії» по закинутій території в Основʼянському районі.

"Без пожежі, без постраждалих на дану хвилину", – зазначив мер.