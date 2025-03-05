Терехов: росіяни вдарили дроном по центру Харкова (доповнено)

Сьогодні, 5 березня, росіяни атакували ударним безпілотником Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Попередньо маємо удар ворожим БПЛА типу « Молнія» по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", – написав він у телеграмі і додав, що попередньо удар прийшовся по Основʼянському району міста.
Пізніше Терехов уточнив, що підтверджено приліт «Молнії» по закинутій території в Основʼянському районі.
"Без пожежі, без постраждалих на дану хвилину", – зазначив мер.
- Росіяни атакували Харківщину упродовж минулої доби. Вночі унаслідок влучання "Шахеда" у Харкові пошкоджений громадський транспорт і лінія електропередач, а у області через російську атаку поранений чоловік.