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Терехов: росіяни вдарили дроном по центру Харкова (доповнено)

Імовірно, застосували ударний безпілотник "Молнія". 

Терехов: росіяни вдарили дроном по центру Харкова (доповнено)
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Сьогодні, 5 березня, росіяни атакували ударним безпілотником Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо маємо удар ворожим БПЛА типу « Молнія» по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", – написав він у телеграмі і додав, що попередньо удар прийшовся по Основʼянському району міста. 

Пізніше Терехов уточнив, що підтверджено приліт «Молнії» по закинутій території в Основʼянському районі. 

"Без пожежі, без постраждалих на дану хвилину", – зазначив мер. 

  • Росіяни атакували Харківщину упродовж минулої доби. Вночі унаслідок влучання "Шахеда" у Харкові пошкоджений громадський транспорт і лінія електропередач, а у області через російську атаку поранений чоловік.
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