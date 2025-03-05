Сирський: втрати Росії за минулий рік перевищили показники двох перших років повномасштабної війни

Протягом 2024-го Росія втратила більше особового складу, ніж за два перші роки повномасштабної війни. Про це головнокомандувач Олександр Сирський розповів у інтерв'ю каналу "Бомбардир".

Росіяни все ще мають перевагу в кількості особового складу і техніки, але Україна має успіхи. Армія веде активну оборону, зокрема на Покровському напрямку, де окупанти мали суттєву перевагу в силах і засобах.

"Там у нього перевага була 4-4,5 рази більше, ніж наших. Я пам'ятаю, що нам предрекали, що ми втратимо Покровськ ще у вересні місяці. А бачите – він стоїть. Зате якщо порахувати всі втрати ворога за минулий рік, то вони переважають все, що він втратив за два попередні роки, тобто 22-23", – сказав головком.

Найбільших втрат ворог за весь час зазнав у Бахмуті.

"Найменш втрати наші і найбільші ворога якраз були в Бахмуті. Колись міністр оборони Резніков виступав і наводив цифри, що це 1:7 і навіть більше. Таких втрат у ворога ніде більше не було", – сказав він.

За даними Генштабу, втрати росіян за період повномасштабної війни складають понад 880 000 осіб. Це і вбиті, і поранені окупанти.