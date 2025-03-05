На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 4 березня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Покровську”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 5 березня.
Покровський район. У Покровську поранено людину.
Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.
Вранці Генштаб повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора.