На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Загалом за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5846 людей, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 4 березня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Покровську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 5 березня.

Покровський район. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора.