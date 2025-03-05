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Унаслідок влучання "Шахеда" у Харкові пошкоджений громадський транспорт і ЛЕП

У області через російську атаку поранений чоловік.

Унаслідок влучання "Шахеда" у Харкові пошкоджений громадський транспорт і ЛЕП
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Росіяни атакували Харківщину упродовж доби. Вночі унаслідок влучання "Шахеда" у Харкові пошкоджений громадський транспорт і лінія електропередач, а у області через російську атаку поранений чоловік.

Про це повідомили у ОВА.

Близько 01:00 у с.Донець Ізюмського району у результаті бойової роботи сил ППО по БПЛА «Шахед»відбулось уламки впали на відкритій території, горіла трава на площі 1 га.

Перед цим у Чугуївському районі між населеними пунктами м. Зміїв та с. Бутівка уламки "Шахеда"  впали в лісовий масив. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

Уночі у Харкові унаслідок влучання БПЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобілі. А також у тролейбусном ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.

У с.Козача Лопань Харківського району КАБ влучив на території приватного домоволодіння, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. 

У Куп'янську унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобілі.

А в Ізюмському районі між населеними пунктами с.Підвисоке та с.Мирне відбувся обстріл.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

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