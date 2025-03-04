На Харківщині зруйновано або пошкоджено росіянами більше 42 тисяч будівель, більшість із них - житлові

Із 26 січня по 27 лютого у Реєстр пошкодженого і зруйнованого в результаті війни майна було внесено щонайменше 800 нових обʼєктів з Харківщини, переважна більшість з яких житлові.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Загалом область займає друге місце по Україні за кількістю таких обʼєктів - у регіоні зруйновано або пошкоджено росіянами більші ніж 42 тисячі обʼєктів. На першому місці - Донеччина.

Також Харківщина - на першому місці за кількістю поданих заяв на компенсацію у рамках програми "єВідновлення" - станом на зараз мешканці Харківщини подали більше ніж 60 тис заяв на виплати. Майже 2,5 тис - за останній місяць.

"На Донеччині станом на 27 лютого в Реєстр знищеного і пошкодженого житла було внесено ніж 80 тис таких обʼєктів. По Харківщині на цю дату внесено 42,4 тис обʼєктів і як свідчать дані за останній місяць - з 26 січня по 27 лютого, щомісяця росіяни руйнують в області щонайменше 800 обʼєктів", - зазначила Шуляк.

По всій Україні загальна кількість обʼєктів нерухомого майна, внесеного у відповідних реєстр, - майже 260 тисяч обʼєктів. Переважна більшість з них - також житлові.