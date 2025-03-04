​Президент Франції переговорить із Орбаном щодо війни в Україні

У середу, 5 березня у Парижі пройдуть переговори президента Франції Еммануеля Макрона і глави угорського уряду Віктора Орбана, передає видання Telex.

Головною темою зустрічі стане російсько-українська війна.

Орбана не було на недільній зустрічі європейських лідерів у Лондоні. Там зібралися представники майже двох десятків держав.

Пізніше Орбан висловив невдоволення тим, що в Лондоні ухвалили рішення продовжити підтримувати Україну.

4 березня на пресконференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоскі Орбан заявив, що «Угорщина вітає розпочаті американсько-російські переговори щодо війни в Україні, зацікавлена в їхньому успіху і вважає, що продовження війни є неправильним, небезпечним і є помилкою».

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що його держава сперечається з тими членами ЄС, які «також є нашими друзями та союзниками» та які вирішили, що «Україна має продовжувати війну».

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