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​Президент Франції переговорить із Орбаном щодо війни в Україні

Прем'єр Угорщини виступає проти продовження допомоги нашій державі.

​Президент Франції переговорить із Орбаном щодо війни в Україні
Віктор Орбан та Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

У середу, 5 березня у Парижі пройдуть переговори президента Франції Еммануеля Макрона і глави угорського уряду Віктора Орбана, передає видання Telex.

Головною темою зустрічі стане російсько-українська війна.

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Орбана не було на недільній зустрічі європейських лідерів у Лондоні. Там зібралися представники майже двох десятків держав. 

Пізніше Орбан висловив невдоволення тим, що в Лондоні ухвалили рішення продовжити підтримувати Україну.

4 березня на пресконференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоскі Орбан заявив, що «Угорщина вітає розпочаті американсько-російські переговори щодо війни в Україні, зацікавлена в їхньому успіху і вважає, що продовження війни є неправильним, небезпечним і є помилкою».

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що його держава сперечається з тими членами ЄС, які «також є нашими друзями та союзниками» та які вирішили, що «Україна має продовжувати війну». 

Саміт у Лондоні 2 березня: що відомо

  • Британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні низку європейських лідерів. Відвідав саміт і Володимир Зеленський, який прилетів після візиту до Білого дому і суперечки з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. 
  • До Лондона прибули лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Долучилися і міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії і Європейської ради. 
  • Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації. 
  • Лондон також оголосив про надання понад 1,5 млн фунтів на купівлі боєприпасів для ППО. 
  • Опісля Макрон заявив, що план союзників щодо припинення війни Росії проти України може передбачати “перемир'я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”, яке триватиме місяць. Президент Франції наголосив, що не вірить у перемир'я, яке би було укладене між Росією та США, адже переконаний, що Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема, шляхом її демілітаризації.
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