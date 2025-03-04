Сьогодні в сербському парламенті депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку та закидали один одного димовими шашками та яйцями, передає РБК-Україна із посиланням на місцеві медіа.
Троє депутатів отримали поранення. Конфлікт стався на тлі масових акцій протесту та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту.
Зокрема опозиціонери розгорнули банер «Сербія повстає, щоб скинути режим».
Внаслідок сутичок дві депутатки отримали поранення, а одна з них перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.
За словами спікера парламенту, в результаті заворушень постраждали три жінки-депутати: Ясміна Обрадович, Ясміна Каранац і Саня Ілич. Обрадович перенесла інсульт. Її госпіталізували. Каранац дістала поранення в голову. Третя постраждала перебуває на восьмому місяці вагітності.
- У середині лютого у Сербії тисячі людей вийшли на протести, закликаючи уряд відповісти за загибель 15 осіб під час обвал навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді торік.
- У листопаді минулого року суперечки щодо відповідальності за трагедію у місті Нові-Сад також спричинили бійку у сербському парламенті. Тоді опозиція звинуватила керівну коаліцію у небажанні визнати свою провину за смерті громадян та ініціювала голосування щодо вотуму недовіри уряду.
- Через обвал конструкцій вокзалу суд Сербії звільнив колишнього міністра інфраструктури Горана Весича, якого затримали раніше.
- Наприкінці року прокуратура висунула обвинувачення 13 особам в обвалі даху залізничного вокзалу. Серед обвинувачених є колишній міністр транспорту Горан Весич, який пішов у відставку після трагедії та кілька державних посадовців.
- Пізніше президент Вучич закликав до зміни половини міністрів, щоб “заспокоїти” протести та заявив про імовірні парламентські вибори.