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У парламенті Сербії сутички. У хід пішли димові гранати, яйця та сльозогінний газ. Постраждали 3 депутатки

Одна із постраждалих перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.

У парламенті Сербії сутички. У хід пішли димові гранати, яйця та сльозогінний газ. Постраждали 3 депутатки
Фото: скрін

Сьогодні в сербському парламенті депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку та закидали один одного димовими шашками та яйцями, передає РБК-Україна із посиланням на місцеві медіа.  

Троє депутатів отримали поранення. Конфлікт стався на тлі масових акцій протесту та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту.

Зокрема опозиціонери розгорнули банер «Сербія повстає, щоб скинути режим».

Внаслідок сутичок дві депутатки отримали поранення, а одна з них перенесла інсульт і перебуває в критичному стані. 

За словами спікера парламенту, в результаті заворушень постраждали три жінки-депутати: Ясміна Обрадович, Ясміна Каранац і Саня Ілич. Обрадович перенесла інсульт. Її госпіталізували. Каранац дістала поранення в голову. Третя постраждала перебуває на восьмому місяці вагітності.

  • У середині лютого у Сербії тисячі людей вийшли на протести, закликаючи уряд відповісти за загибель 15 осіб під час обвал навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді торік.
  • У листопаді минулого року суперечки щодо відповідальності за трагедію у місті Нові-Сад також спричинили бійку у сербському парламенті. Тоді опозиція звинуватила керівну коаліцію у небажанні визнати свою провину за смерті громадян та ініціювала голосування щодо вотуму недовіри уряду. 
  • Через обвал конструкцій вокзалу суд Сербії звільнив колишнього міністра інфраструктури Горана Весича, якого затримали раніше.
  • Наприкінці року прокуратура висунула обвинувачення 13 особам в обвалі даху залізничного вокзалу. Серед обвинувачених є колишній міністр транспорту Горан Весич, який пішов у відставку після трагедії та кілька державних посадовців.
  • Пізніше президент Вучич закликав до зміни половини міністрів, щоб “заспокоїти” протести та заявив про імовірні парламентські вибори.
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