Сьогодні в сербському парламенті депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку та закидали один одного димовими шашками та яйцями, передає РБК-Україна із посиланням на місцеві медіа.

Троє депутатів отримали поранення. Конфлікт стався на тлі масових акцій протесту та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту.

Зокрема опозиціонери розгорнули банер «Сербія повстає, щоб скинути режим».

Внаслідок сутичок дві депутатки отримали поранення, а одна з них перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.

За словами спікера парламенту, в результаті заворушень постраждали три жінки-депутати: Ясміна Обрадович, Ясміна Каранац і Саня Ілич. Обрадович перенесла інсульт. Її госпіталізували. Каранац дістала поранення в голову. Третя постраждала перебуває на восьмому місяці вагітності.