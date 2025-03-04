Угода з США про спільний фонд: внесок України має складати половину від майбутніх надходжень

Цей документ – лише рамка для наступного договору, який буде більш конкретним і потребуватиме ратифікації.

Україна і США підготували спільний текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою стосовно створення інвестиційного фонду. Поки що у угоді є лише політична рамка, яка описує утворення фонду, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

Перше – прописана готовність спільно утворювати цей фонд. Друге – фонд буде управлятися спільно урядами України і США.

Третє – внесок України складатиме 50 % від майбутні надходжень з корисних копалин, надр і пов'язаної з цим інфраструктури.

"Ця рамка дає уявлення про те, якою має бути наступна угода. Але над угодою ми працювати не починали", – сказав він.

Ця друга угодою повинна пройти ратифікацію Верховної Ради і Конгресу США. Працювати над її текстом буде спеціально створена група з відповідними директивами.

"Очевидно, ми будемо залучати міжнародних юристів", – сказав він.

Україна готова підписати першу угоду про створення спільного інвестиційного фонду, підкреслив він. Київ готовий до комунікації і очікує на зворотній зв'язок. Публічно позитивні сигнали вже є, чекають на дипломатичні.

Угода з США про корисні копалини

Документ, який розробили уряди США та України, наразі називається "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Спершу Штати там прописали вимоги, на які Україна погодитися не могла: закріпили там борг у $350 млрд та обов'язок України віддавати по два долари за кожен один. Володимир Зеленський наголошував, що боргу в 350 млрд перед Штатами не існує – за три роки повномасштабної війни Вашингтон надав понад 100 млрд допомоги, але навіть їх не зобов'язували повертати.

У фінальному тексті угоди борг вдалося прибрати. Однак документ під час візиту українського президента не підписали: Дональд Трамп і Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в невдячності і неготовності до миру, після чого українську делегацію попросили піти з Білого дому достроково.