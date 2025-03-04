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Уряд не розглядав можливість підняття комунальних тарифів найближчим часом

Уряд не розглядав можливість підняття комунальних тарифів найближчим часом
Фото: ua-energy.org

В українському уряді не обговорювали можливість підвищення тарифів на комунальні послуги найближчим часом. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на підсумковій пресконференції.

Як відомо, тарифи були "заморожені" на період опалювального сезону, який скоро добіжить кінця. Однак Шмигаль каже, що поки що зростання вартості не обговорювали.

"Ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом", – відповів він. 

  • За словами міністра енергетики, тариф на електроенергію через плани добудувати енергоблоки АЕС не підніматимуть. 
  • Торік НБУ прогнозував, що в 2025-му тарифи не зазнають змін. 
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