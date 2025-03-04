Уряд не розглядав можливість підняття комунальних тарифів найближчим часом

В українському уряді не обговорювали можливість підвищення тарифів на комунальні послуги найближчим часом. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на підсумковій пресконференції.

Як відомо, тарифи були "заморожені" на період опалювального сезону, який скоро добіжить кінця. Однак Шмигаль каже, що поки що зростання вартості не обговорювали.

"Ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом", – відповів він.