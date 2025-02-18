Галущенко: для добудови ХАЕС підняття тарифів для населення непотрібно

Добудову реакторів на Хмельницькій АЕС реалізовуватимуть за рахунок кредитування, а підняття тарифів для населення непотрібно. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав у інтерв'ю LB live.

Фінальна сума для реалізації добудови ХАЕС невідома. Попередня оцінка – 160 млрд гривень для купівлі обладнання в Болгарії, а на проєкт з американської компанією Westinghouse потрібно не менше 437 млрд.

У проєкті з американською фірмою Westinghouse покладаються на фінансування американської сторони. Є пропозиції від банків США стосовно кредитування цього проєкту.

"Тобто по факту кредитування компанії Westinghouse і її технологій", – сказав він.

Є схожі домовленості і щодо кредитування закупівлі обладнання у Болгарії.

"Є домовленості з фінансовими установами про те, що це буде кредит. Це не пов'язано з тарифом. Це звучить так, що в цьому році піднімуть тариф, тому що треба будувати. Це неправда. Це не буде за рахунок коштів українців", – сказав він.

За оцінкою Галущенка, два блоки можуть добудувати за чотири роки.

3 і 4 енергоблоки Хмельницької АЕС

Готовність третього енергоблоку становить до 80 %, четвертого – до 30 %. Їхня добудова була заморожена на декілька десятиліть. Після російських масованих атак на енергетику Кабмін вирішив, що доцільно їх добудувати.

Якщо станцію вдасться добудувати, вона стане найпотужнішою в Європі.

Обидва недобудовані блоки потребують реакторів типу ВВЕР-1000, що був розроблений "Росатомом" за часів СРСР.

На сайті Spravdi вказували, що Україна не купуватиме обладнання в "Росатому".

"Україна повністю відмовилася від співпраці з «Росатомом» після початку повномасштабної війни, розірвавши всі угоди з російською стороною в атомній сфері. Натомість ведуться прямі комерційні переговори з болгарським урядом щодо придбання обладнання та реакторів АЕС Belene, яке є власністю державної енергетичної компанії Болгарії («Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»). Загалом українська ядерна енергетика та будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – одні з основних напрямків маніпуляцій та фейків, які «вкидують» в українське медіаполе", – казали Центрі страткомунікацій.

"Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В "Енергоатомі" звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що "маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США".

Законопроєкт про закупівлю обладнання для 3 і 4 реакторів ухвалили 11 лютого.

Добудова ХАЕС відбуватиметься у два етапи. Другий етап передбачає запуск американських енергоблоків.