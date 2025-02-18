Третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС будуть готові за 3-4 роки, - Галущенко

Будівництва третього реактора Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири. Про це в інтерв’ю LB live розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, посилаючи на “графік, пропрацьований відповідними фахівцями”.

За словами міністра, на ХАЕС сьогодні знаходиться велика кількість обладнання, яке закупалося ще на початку будівництва, воно “в ідеальному стані, оскільки підтримувалося відповідним чином”.

Також Галущенко відкинув проблеми з сертифікацією добудованих енергоблоків нібито через використання російської технології, підкресливши, що усі реактори, які експлуатуються в Україні, мають таку саму технологію. Перевірятиме добудовані МАГАТЕ.

“Вони (МАГАТЕ. - Ред.) дуже зацікавлені, щоб ми реалізували цей проєкт. Навіть запропонували так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків. І навіть є параметри, як ця місія має виглядати організаційно”, - зазначив Галущенко.

Не повинно бути, за словами міністра, й проблем із запчастинами - їх не потрібно буде закупляти у Росії (як у країни-виробника), бо “велика їх кількість заміщується вітчизняним виробництвом і імпортується з країн Європи.

“Сьогодні ми вже експлуатуємо радянські реактори без ланцюга постачання з Росії”, - нагадав Герман Галущенко.

Що відомо про добудову двох енергоблоків ХАЕС