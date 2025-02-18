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Уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, виділених на ремонт доріг

Кошти підуть зокрема на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг, розвиток пунктів пропуску та проєкти в межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF).

Уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, виділених на ремонт доріг
Фото ілюстративне
Фото: t.me/kt20220224

Сьогодні, 18 лютого, під час засідання уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, які виділили раніше на ремонт доріг у 2025 році.

Про це написав у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування»", – йдеться у повідомленні.

Зокрема затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12 млрд. 600 млн. грн., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Також затверджено:

  • Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році; 
  • Перелік об’єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури, та обсяги їх співфінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2025 році; 
  • Перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. 
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