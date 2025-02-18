Уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, виділених на ремонт доріг

Кошти підуть зокрема на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг, розвиток пунктів пропуску та проєкти в межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF).

Сьогодні, 18 лютого, під час засідання уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, які виділили раніше на ремонт доріг у 2025 році.

Про це написав у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування»", – йдеться у повідомленні.

Зокрема затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12 млрд. 600 млн. грн., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

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