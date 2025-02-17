ВАКС націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на $29 мільйонів

Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн доларів, які "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" повинен був сплатити російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України за матеріалами Офісу Генерального прокурора до підсанкційного російського олігарха. В дохід держави стягнуто право вимоги, яке належало підконтрольним йому компаніям-нерезидента за договором фінансової позики. За цим договором ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" був винен 29 млн доларів США. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні", — ідеться у повідомленні.

В дохід держави стягнуто право вимоги, яке належало підконтрольним йому компаніям-нерезидента за договором фінансової позики. За цим договором ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" був винен 29 млн доларів США. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні.

Розслідуванням встановлено, що гірничо-збагачувальний комбінат на території Дніпропетровської області з 2012 року належав російському олігарху. Це підприємство протягом десятиліть забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка є найбільшим в світі виробником титану та виконавцем 40% державних оборонних замовлень держави-агресора.

Раніше згідно рішення Вищого антикорупційного суду націоналізовано активи цього російського олігарха на загальну суму понад 2 млрд грн, у тому числі й активи гірничо-збагачувального комбінату.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мірона Горіловського.