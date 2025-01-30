У Харківській області викрили схему, за якою на ремонті доріг відмили 20 мільйонів гривень. До оборудки усього причетні восьмеро осіб, зокрема і посадовці сільради.

Про це повідомили у Нацполіції.

До схеми привласнення коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини причетні заступник голови та посадові особи сільської ради, а також представники комерційних структур.

Організував корупційну аферу з бюджетними коштами заступник голови однієї з територіальних громад регіону. У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів із двома попередньо визначеними підприємствами.

До схеми організатор залучив двох підлеглих працівників сільради, директорів, виконроба і бухгалтера двох підрядних будівельних компаній, де кожен відповідав за ввірений йому напрямок. Один із фігурантів мав здійснювати технічний нагляд за роботами, інші відповідали за проведення закупівель та внесення неправдивих даних до офіційних паперів.

Учасники схеми завищували обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, економили на якості асфальту, піску та щебню. Контроль за виконанням ремонту був суто формальним – спеціаліст, відповідальний за технічний нагляд, підписував документи, не виїжджаючи на місце виконаних робіт, адже фактично перебував на військовій службі.

Відповідно до проведених експертиз територіальній громаді було завдано збитків на майже 20 млн гривень.

Фото: Нацполіція На Харківщині викрили схему відмивання грошей на дорогах

Фото: Нацполіція Викрили 8 осіб у схемі відмивання грошей на ремонті доріг Харківщини

28 січня у рамках кримінального провадження поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У Тоді вилучили понад 1 млн гривень готівкою, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, автомобіль та чорнові записи.

Залежно від рольової участі кожного з фігурантів, вісьмом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри:

ч. 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку гроші

Заступника голови сільради та ще п’ятьох учасників угруповання затримали в порядку статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

Учасникам схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.