Росіяни вдарили по Харкову безпілотником

Сьогодні, 30 січня, росіяни ударним безпілотником атакували Холодногірський район Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу «Молнія» по приватному сектору у Холодногірському районі", – написав він.
Згодом додав, що приліт стався біля приватного будинку. Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня.
- За добу на Харківщині через РФ постраждали 3 людей, пошкоджена ЛЕП та будинок.