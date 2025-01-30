Мінцифри: за рік заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино

Упродовж року вдалося заблокувати 118 застосунків нелегальних казино за зверненням Мінцифри.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав він у телеграмі.

Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

92 застосунки AppStore

26 застосунків Play Market.

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Міністр наголосив, що, щоб повідомити про незаконне казино в Apple і Google, потрібно написати на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».