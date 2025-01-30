Мінцифри: за рік заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино

Упродовж року вдалося заблокувати 118 застосунків нелегальних казино за зверненням Мінцифри.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав він у телеграмі.
Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:
- 92 застосунки AppStore
- 26 застосунків Play Market.
Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.
Міністр наголосив, що, щоб повідомити про незаконне казино в Apple і Google, потрібно написати на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».
- У січні цього року члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей затримали за підозрою в підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.