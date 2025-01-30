Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мінцифри: за рік заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино

Більшість заблокованих додатків – у AppStore.

Мінцифри: за рік заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино
Фото ілюстративне
Фото: casinostreet.name

Упродовж року вдалося заблокувати 118 застосунків нелегальних казино за зверненням Мінцифри.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав він у телеграмі.

Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

  • 92 застосунки AppStore
  • 26 застосунків Play Market.

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили  за розпорядженням Держспецзв’язку.

Міністр наголосив, що, щоб повідомити про незаконне казино в Apple і Google, потрібно написати на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».

  • У січні цього року члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей затримали за підозрою в підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies