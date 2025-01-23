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Кнопки-нагороди авторам YouTube знову надсилають в Україну

Мінцифри повідомило про відновлення заохочення вітчизняних контент-мейкерів.

Кнопки-нагороди авторам YouTube знову надсилають в Україну
Кнопки YouTube
Фото: Youtube.fandom

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Telegram розповів про відновлення практики надсилання компанією Google "срібних", "золотих" та "діамантових" кнопок YouTube авторам з України.

Як нагадав урядовець, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вітчизняні контент-мейкери не могли отримувати нагороди за кількість підписників з офіційним формулюванням "через бойові дії". Проте за сприяння Мінцифри через майже три роки павзи Google знову заохочуватиме українських блогерів та створювачів відео.     

"Срібну" кнопку отримують канали, які мають 100 тисяч підписників, вона виготовлена з нікельованого металу. "Золота" кнопка дістається каналам-мільйонникам, у нагороді справді є шар позолоти. А "діамантову" кнопку мають ті креатори, хто перетнув позначку у 10 мільйонів підписників, їхня нагорода кристалоподібна з металевою основою. 

Як зазначив Михайло Федоров, у диктаторські країни - Росію, Білорусь, Іран та КНДР - Google кнопки не надсилає. 

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