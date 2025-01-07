Apple вперше відповіла на проблему зі згенерованими ШІ фейковими новинами

У BBC скаржилися, що принаймні три рази їм "приписували" неправдиві повідомлення.

Сповіщення у телефоні стверджує, що BBC повідомила про самогубство Манджоні

Компанія Apple у понеділок вперше визнала, що розроблений у Купертіно штучний інтелект Apple Intellegence припускався помилок, пропонуючи користувачам відверто фейкові новини нібито від авторитетних джерел.

Як нагадує BBC, британський мовник поскаржився на американську компанію, коли виявив, що від їхнього імені ШІ поширював неправдиве повідомлення про самогубство Луїджі Манджіоне - обвинуваченого у справі про вбивство очільника страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

У п'ятницю історія повторилася знову - Apple Intelligence від імені BBC розсилав користувачам сповіщення, що британець Люк Літтлер виграв фінал чемпіонату світу з дартсу (це правда, але матч на той момент ще навіть не почався), а відомий тенісист Рафаель Надаль зробив камінг-аут як гей (це не відповідає дійсності).

Apple відмовилася заблокувати скандальну функцію, як того вимагали представники медіа, натомість запевнивши, що оновить програмне забезпечення для недопущення помилок. Чекати на виправлення можна "вже найближчими тижнями".