Чемпіоном світу з дартсу став 17-річний тінейджер

У лондонському Александра-пелас завершився чемпіонат світу з дартсу, тріумфатором якого став 17-річний англієць Люк Літтлер - наймолодший володар титулу в історію спорту.

Як пише BBC Sport, у фінальному матчі тінейджер впевнено обіграв триразового чемпіона світу нідерландця Майкла ван Гервена.

Літтлер буквально приголомшив суперника, узявши всі перші чотири сети і віддавши опоненту в них лише три леги. Згодом британець трохи зменшив натиск, але вирівняти становище ван Гервен так жодного разу і не зміг - поразка 3:7 у підсумку.

Цікаво, що голандець завершив гру із середнім набором за три дротики лише на 2 очки менше, ніж Літтлер, і навіть вибив більше максимальних 180 за підхід. Але жахлива реалізація даблів вирішила все на користь молодшого спортсмена.

За свою звитягу Літтлер отримав не лише кубок, але й солідний чек на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів.