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Чемпіоном світу з дартсу став 17-річний тінейджер

Люк Літтлер отримав чек на 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Чемпіоном світу з дартсу став 17-річний тінейджер
Люк Літтлер
Фото: EPA/UPG

У лондонському Александра-пелас завершився чемпіонат світу з дартсу, тріумфатором якого став 17-річний англієць Люк Літтлер - наймолодший володар титулу в історію спорту. 

Як пише BBC Sport, у фінальному матчі тінейджер впевнено обіграв триразового чемпіона світу нідерландця Майкла ван Гервена. 

Літтлер буквально приголомшив суперника, узявши всі перші чотири сети і віддавши опоненту в них лише три леги. Згодом британець трохи зменшив натиск, але вирівняти становище ван Гервен так жодного разу і не зміг - поразка 3:7 у підсумку. 

Цікаво, що голандець завершив гру із середнім набором за три дротики лише на 2 очки менше, ніж Літтлер, і навіть вибив більше максимальних 180 за підхід. Але жахлива реалізація даблів вирішила все на користь молодшого спортсмена.

За свою звитягу Літтлер отримав не лише кубок, але й солідний чек на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів.  

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