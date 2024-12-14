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УАФ поскаржилася у ФІФА та УЄФА на демонстрацію мапи України без Криму

Транслятори жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026 "помилилися".

УАФ поскаржилася у ФІФА та УЄФА на демонстрацію мапи України без Криму
Фото: Суспільне Спорт

Українська асоціація футболу на своєму сайті повідомила про надсилання листів генеральним секретарям ФІФА та УЄФА щодо неприпустимої помилки під час трансляції жеребкування чемпіонату світу 2026 року, де мапа нашої країни була продемонстрована без Криму.

Інцидент трапився, коли організатори пояснювали обмеження щодо потрапляння деяких збірних до однієї групи. Зокрема йшлося про неможливість протистояння команди України з Білоруссю. Територію двох держав виділили зеленим кольром іншого відтінку - але чомусь без тимчасово окупованого півострова. 

В УАФ наголосили, що "версія картографічного зображення України, офіційно презентована ФІФА під час всесвітньої трансляції на багатомільйонну аудиторію по всьому світу, є абсолютно неприйнятною й виглядає як непослідовна позиція ФІФА та УЄФА щодо питання територіальної цілісності України, зважаючи на триваючу руйнівну загарбницьку війну, розв'язану Росією проти України у XXI столітті в самому центрі Європи".

Збірна РФ до жеребкування, а відповідно й участі у чемпіонаті світу-2026 допущена не була.

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