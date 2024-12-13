Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?

Найцікавіше, що серед українців найуспішнішим виявився не Дмитро Підручний, багаторічний лідер команди, а 21-річний Віталій Мандзин. У короткому спринті він без промахів відпрацював на вогневому рубежі, чим здивував самого Йоганнеса Бьо. Про прогрес майбутньої зірки українського біатлону — на LB.ua .

У фінському Контіолахті відбувся перший етап Кубку світу з біатлону, де українські біатлоністи продемонстрували неочікувано гарні результати. Особливо якісно наші атлети виступили в короткому спринті.

Грає на сопілці, розуміється на айкідо та вчиться у двох університетах

Віталій Мандзин — уродженець Тернопільщини. У юному віці разом з родиною переїхав до обласного центру, де й розпочалося його бурхливе життя: освоїв гру на сопілці та кларнеті, паралельно займався айкідо.

Біатлон у житті хлопця з’явився, коли йому було десять, завдяки старшій сестрі Мар’яні. Цей спорт не завадив удосконалюватися в навчанні: між змаганнями Віталій відвідував школу з поглибленим вивченням англійської мови, а коли отримав атестат, вступив одразу до двох тернопільських університетів.

Фото: Biathlon.com.ua Віталій Мандзин на початку кар'єри

Перший професійний старт Віталія в біатлоні відбувся на юнацьких Олімпійських іграх-2020 у Лозанні. Уже тоді Мандзин зарекомендував себе як спеціаліст зі спринтів — став п’ятим у цих забігах.

На дорослому рівні зберегти таку результативність не вдалося. До Контіолахті найкращим результатом Мандзина було 31 місце. По-справжньому заявити про себе українцеві вдалося саме у Фінляндії. З огляду на результати юнацької Олімпіади виступ Віталія не мав би дивувати, але Мандзин зміг вразити, зокрема і найкращого біатлоніста світу.

Найкращий забіг у кар’єрі

Віталій без промахів пройшов усю дистанцію та випередив партнерів по збірній Антона Дудченка, Артема Тищенка і Дмитра Підручного. Ба більше, Віталій фінішував швидше за французів Кантена Фійона-Має й Еріка Перро, визнаних зірок біатлону. Варто також відзначити, що Підручний і Дудченко продемонстрували також якісний результат — посіли десяту й п’ятнадцяту сходинки відповідно.

Фото: EPA/UPG Українець Віталій Мандзин під час спринту

Водночас короткий спринг у Контіолахті став моментом слави саме для Мандзина. Після забігу його похвалив сам Йоганнес Бьо. Найкращий біатлоніст світу охрестив українця новою зіркою свого виду спорту.

Фото: EPA/UPG Йоганнес Бьо готується до стрільби

«Дуже вражений, бо рівень у гонці був справді високим. Він закрив усі 20 мішеней за умов вітру тут, у Фінляндії, швидко біг. Пишаюся ним, і він точно може пишатися собою. Сподіваюся, в Україні бачать, і тепер вони мають нову біатлонну зірку», — сказав Бьо після забігу.

Приємно, що Віталій не втратив голови від компліментів норвежця й зауважив, що такі слова варті чимало.

«Для мене слова Йоганнеса несподіванка. Не очікував почути таке. Мені Бьо завжди здавався постаттю закритою. Навіть не уявляв, що він комусь може видавати такі аванси, як ось зараз мені. Зрештою, ця історія зайвий раз показує, що за дивовижною спортивною кар’єрою Йоганнеса і його перемогами стоїть звичайна людина, котра проявляє щирі емоції. Особисто ми, правда, практично не розмовляли. Під час нагородження Йоганнес привітав мене, сказав, що я молодець. Та й усе. На більше просто не було часу. Сподіваюся, в нас ще буде нагода поговорити довше», — сказав Мандзин Sport.ua.

Стабільність — виняткова ознака зірки

Уже сьогодні, 13 грудня, українські біатлоністи бігтимуть спринт у рамках другого етапу Кубку світу з біатлону. О 17:20 свій забіг розпочнуть Підручний, Дудченко, Тищенко та, звісно, Мандзин.

Фото: EPA/UPG Віталій Мандзин

Щоб довести свою якість, Віталію необхідно щонайменше не опуститися нижче від десятого місця, як максимум — повторити результат першого туру. Тільки тоді слова Бьо не виявляться невиправданим авансом.

Першими ж у спринті сьогодні стартують дівчата. Початок забігу о 14:30.