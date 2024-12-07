Ексфутболіст і президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привіз до України свій Золотий м’яч, який він здобув у 2004 році.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Золотий м'яч Андрія Шевченка

Нагороду виставили у парку імені Тараса Шевченка. Побачити його у Києві можна упродовж тижня до 15 грудня. Далі його повезуть іншими містами України.

Зокрема, він побуває у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Шевченка Яготині.

У кожному місті нагороду буде виставлено на центральному залізничному вокзалі, де вона буде доступна для всіх охочих.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Андрій Шевченко під час презентації Золотого м'яча у Києві

Під час презентації Золотого м’яча президент УАФ висловив надію, що в Україні вже зростає наступний володар цієї нагороди.

«Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні «Золотий м’яч» у Києві та що він вирушить далі — у подорож українськими містами. Щоб надихати дітей займатися футболом. Щоб нагадувати — зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити — усе можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар «Золотого м’яча», — зауважив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Нагадаємо, «Золотий м’яч» — футбольна нагорода, заснована французьким журналом France Football 1956 року. Її щороку вручають найкращому гравцеві світу (до 2007 року — найкращому гравцеві Європи). За всю історію цей трофей здобували лише троє українців: Олег Блохін — 1975 року, Ігор Бєланов — 1986-го та Андрій Шевченко, якому вручили нагороду 13 грудня 2004 року.