Ф'юрі перед реваншем із Усиком спарингує проти прихильника війни в Україні

Росіянин на фото з Тайсоном Ф'юрі

У тренувальному таборі британця Тайсона Ф'юрі, який готується до бою-реваншу з українським чемпіоном світу Олександром Усиком, помітили прихильника путінського режиму.

Як пише "Трибуна", на фото "циганського короля" з його спаринг-партнерами потрапив Олексій Дронов - росіянин, який є контрактником міністерства внутрішніх справ країни-агресора і публічно підтримав війну в Україні.

Дронов входить до розробленої Міністерством молоді та спорту України бази спортсменів, які виступають за злочинні дії Кремля.

Провчити і навчити Ф'юрі краще підбирати собі компанію Олександр Усик зможе вже 21 грудня. Реванш з британцем відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.