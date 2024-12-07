Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Східний щит
Східний щит
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
ГоловнаСпорт

Ф'юрі перед реваншем із Усиком спарингує проти прихильника війни в Україні

Росіянин Олексій Дронов включений до чорного списку Мінспорту.

Ф'юрі перед реваншем із Усиком спарингує проти прихильника війни в Україні
Росіянин на фото з Тайсоном Ф'юрі
Фото: Трибуна

У тренувальному таборі британця Тайсона Ф'юрі, який готується до бою-реваншу з українським чемпіоном світу Олександром Усиком, помітили прихильника путінського режиму.

Як пише "Трибуна", на фото "циганського короля" з його спаринг-партнерами потрапив Олексій Дронов - росіянин, який є контрактником міністерства внутрішніх справ країни-агресора і публічно підтримав війну в Україні.

Дронов входить до розробленої Міністерством молоді та спорту України бази спортсменів, які виступають за злочинні дії Кремля. 

Провчити і навчити Ф'юрі краще підбирати собі компанію Олександр Усик зможе вже 21 грудня. Реванш з британцем відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies