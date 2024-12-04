Герой Олімпіади в Парижі потрапив до лікарні

Дворазовий чемпіон на велошосе травмувався під час тренування.

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул, який у Парижі став дворазовим олімпійським чемпіоном на шосе, потрапив до лікарні після ДТП на своєму велосипеді.

Як пише The Guardian, тріумфатор Літніх Ігор-2024 під час тренування зіткнувся з поштовим бусом, водій якого невчасно відчинив двері. Удар був настільки сильним, що спортивний велосипед 24-річного бельгійця буквально розламався навпіл.

Сам Ремко після інциденту був притомним, але зазнав численних травм. У нього діагностували кілька переломів, зокрема ключиці. Олімпійський чемпіон перебуває під наглядом лікарів.