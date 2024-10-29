Дзюдоїст Ядов: «Після Олімпіади я зробив операцію на коліні»

Український дзюдоїст Богдан Ядов розповів Lb.ua, що переніс хірургічне втручання після Олімпіади-2024.

«Після Олімпіади я зробив операцію на коліні. Травмувався ще у 2023 році, коли став третім на Чемпіонаті Європи. Я жив і тренувався з цією травмою, бо, якби зробив операцію, то про Олімпіаду можна було забути. Повноцінне повернення на татамі планую у грудні. Я не буду поспішати, набиратиму оптимальні кондиції», – сказав Ядов.

Він також поділився, що після Ігор довго не міг відновитися психологічно.

«Насправді я всім казав, що все добре, але не було все добре. Я ніколи не вживав слово «депресія», але цього разу мені ночами снилося, як я програю цьому монголу. Раніше такого ніколи не було. Зараз уже дійсно все нормально. Я потроху повертаюся до змагань і вірю, що друга спроба буде вдалою», – пояснив дзюдоїст.

Окрім того, Богдан запевнив, що зробив висновки після поразки на Олімпійських іграх у Парижі.

«Я там програв, але вони мене багато чого мене навчили. Мабуть, мені потрібно було це все пережити для того, аби переосмислити всю свою карʼєру. Я переосмислив буквально все: як тренуватись, з ким. Зрозумів, хто завжди зі мною поруч, хто готовий підтримати, хто буде поряд, попри поразки й травми. Тепер буду намагатись знову кваліфікуватись на Олімпійські ігри й з другої спроби робити все правильно», – підсумував атлет.

Нагадаємо, Богдан Ядов поступився монголу Йондонперенлею Басхуу в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.