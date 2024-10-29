Росіяни та білоруси не повернуться на змагання з легкої атлетики

Під час Конвенції європейської легкої атлетики у Скоп'є очільник Міжнародної федерації World Athletics Себастьян Коу заявив про відсутність планів щодо допуску росіян та білорусів до змагань у будь-якому статусі.

Як пише пресслужба Апарату Верховної Ради, з функціонером зустрілася голова парламентського підкомітету з питань спорту найвищих досягнень та спортивної діяльності Ольга Саладуха. Вона наголосила на потребі виключити російську федерацію зі складу World Athletics.

Себастьян Коу пообіцяв тримати це питання у фокусі уваги, а також запевнив, що росіян та білорусів не буде на міжнародних стартах ні під національним, ні під нейтральним прапором.

Коу наступного року балотуватиметься на посаду президента Міжніродного олімпійського комітету. На думку Ольги Саладухи, саме його принципова позиція "змушує Росію робити усе можливе, щоб завадити його обранню, яке гарантуватиме збереження жорсткої лінії щодо держави-агресора".