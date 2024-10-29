Іспанець Родрі - володар "Золотого м'яча-2024"

Хавбек збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі визнаний найкращим футболістом минулого сезону за версією журналу France Football. З рук легенди "Мілана" Джорджа Веа гравець отримав свій перший "Золотий м'яч".

У голосуванні тріумфатор Євро-2024 та Англійської Прем'єр-ліги випередив трьох представників мадридського "Реалу" - Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля.

Артем Довбик, який став першим за 18 років українцем у шорт-листі нагороди, поділив 29-30 місце зі своїм одноклубником Матсом Гуммельсом. Трошки ближчим до мети був Андрій Лунін: голкіпер "Реалу" став третім у номінації "Найкращий воротар", поступившись лише Унаї Сімону та володарю "Трофею Яшина" Еміліано Мартінесу.

Найкращим молодим гравцем став Ламін Ямаль, який побив черговий рекорд, отримавши "Трофей Копа" лише у 17 років. Командою року визнали мадридський "Реал", який через чутки про програш Вінісіуса Жуніора вирішив бойкотувати церемонію у Парижі. Найкращим тренером став наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

У жіночому футболі тріумфувала "Барселона", узявши трофеї за найкращу команду та найкращу гравчиню - приз дістався Айтані Бонматі.