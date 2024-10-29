​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Коштовна медицина
Коштовна медицина
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
ГоловнаСпорт

Іспанець Родрі - володар "Золотого м'яча-2024"

Андрій Лунін фінішував третім в номінації "Найкращий голкіпер".

Іспанець Родрі - володар "Золотого м'яча-2024"
Родрі із "Золотим м'ячем"
Фото: EPA/UPG

Хавбек збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі визнаний найкращим футболістом минулого сезону за версією журналу France Football. З рук легенди "Мілана" Джорджа Веа гравець отримав свій перший "Золотий м'яч".

У голосуванні тріумфатор Євро-2024 та Англійської Прем'єр-ліги випередив трьох представників мадридського "Реалу" - Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля. 

Артем Довбик, який став першим за 18 років українцем у шорт-листі нагороди, поділив 29-30 місце зі своїм одноклубником Матсом Гуммельсом. Трошки ближчим до мети був Андрій Лунін: голкіпер "Реалу" став третім у номінації "Найкращий воротар", поступившись лише Унаї Сімону та володарю "Трофею Яшина" Еміліано Мартінесу. 

Найкращим молодим гравцем став Ламін Ямаль, який побив черговий рекорд, отримавши "Трофей Копа" лише у 17 років. Командою року визнали мадридський "Реал", який через чутки про програш Вінісіуса Жуніора вирішив бойкотувати церемонію у Парижі. Найкращим тренером став наставник "вершкових" Карло Анчелотті. 

У жіночому футболі тріумфувала "Барселона", узявши трофеї за найкращу команду та найкращу гравчиню - приз дістався Айтані Бонматі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies