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ЗМІ: Окрім США і Німеччини, шлях України до НАТО блокують ще 5 країн

Три держави "сумніваються і ховаються за спинами інших".

ЗМІ: Окрім США і Німеччини, шлях України до НАТО блокують ще 5 країн
Фото: armyinform.com.ua

Видання Politico з посиланням на власні джерела у керівництві США та НАТО стверджує, що Сполучені Штати та Німеччина є не єдиними членами Альянсу, які скептично ставляться до ідеї негайного запрошення України. 

Окрім ключових союзників, які посідають чільні місця за обсягом військової допомоги нашій державі, в НАТО є ще щонайменше п'ять держав, які не готові сприяти виконанню першого пункту презентованого Президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги.

Дві з них доволі очевидні - це Словаччина та Угорщина, популістичні уряди яких дотримуються прокремлівського курсу та відверто кажуть, що заважатимуть Києву рухатися в бік членства в Альянсі.

Ще три, як говорять співрозмовники Politico, "сумніваються та ховаються за спинами США та Німеччини". Йдеться про Бельгію, Словенію та Іспанію. Їхні лідери "нібито підтримують ідею, поки вона має абстрактні обриси, але почнуть все більше чинити супротив, коли запрошення стане більш конкретною перспективою". 

Така позиція різко контрастує з країнами Балтії та Польщею, які виступають найбільшими прихильниками членства України. 

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