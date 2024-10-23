Головне за середу, 23 жовтня: бої на Покровському напрямку, понад 130 боєзіткнень, ліквідація центральної МСЕК

Бойові дії на Донеччині, 132 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вступ Північної Кореї у війну, 35 млрд євро кредиту від ЄС. Яким запам’ятається 973-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 жовтня відбулися 132 бойові зіткнення, майже 40 – на Покровському напрямку.

На Курахівському налічується 30 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 жовтня – в новині.

Речниця НАТО Фара Дахлалла у заяві для журналістів підтвердила, що Альянс має відповідні докази перебування військових Північної Кореї на території Росії, пише Politico.

Також про це сказав і міністр оборони США Ллойд Остін. Він заявив, що ще потрібно з'ясувати, що саме в Росії роблять корейці, але, відповідно до даних Південної Кореї та України, вони там готуються воювати.

Дахлалла в заяві для ЗМІ сказала, що "союзники підтвердили докази розгортання військ КНДР у Росії. Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії та ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту".

Ці заяви є першим західним підтвердженням того, про що Україна говорила вже тижнями: Північна Корея повноцінно вступає в війну.

Рада ЄС 23 жовтня схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту.

Пакет схвалили після успішного завершення письмової процедури. Тепер рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС і воно набуде чинності.

Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила «Група семи» за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей.

Сполучені Штати ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту, який погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Докладніше – в новині.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств, працівники яких мають право на бронювання. Зокрема дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям, пише "Економічна правда" з посиланням на постанови.

Докладніше – в новині.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця тижня.

Про це він сказав під час брифінгу щодо ліквідації МСЕК та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності, передає Укрінформ.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", – підкреслив Ляшко.

Поліція відкрила провадження і розслідує справу за фактом використання коштів під час проведення міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, головним організатором якого була чемпіонка Стелла Хлус (Захарова). Справу було відкрито ще у червні 2015 року.

Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліції Києва у відповідь на інформаційний запит LB.ua, з яким ми звернулися під час роботи над розслідуванням про завищені витрати на проведення Чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики, теж організованого Стеллою Захаровою.

Подробиці – в нашій новині.

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