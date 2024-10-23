Ляшко: центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня

Міністр каже, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця тижня.

Про це він сказав під час брифінгу щодо ліквідації МСЕК та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності, передає Укрінформ.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", – підкреслив Ляшко.