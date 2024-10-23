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Ляшко: центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня

Міністр каже, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю.

Ляшко: центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня
Віктор Ляшко
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця тижня.

Про це він сказав під час брифінгу щодо ліквідації МСЕК та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності, передає Укрінформ.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", – підкреслив Ляшко.

  • Ще у квітні 2023 року Віктор Ляшко говорив, що МСЕК мають ліквідувати до 1 січня 2025 року.
  • Однак після скандалів із корупцією у МСЕК на Хмельниччині, а згодом появою інформацію про групи інвалідності для десятків прокурорів цієї області правоохоронні органи взялися за перевірки. Володимир Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО.
  • 22 жовтня з’явився указ Президента про ліквідацію МСЕК до кінця року.
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, яка робота ведеться у цьому напрямку та яку заміну хочуть створити.
  • Напередодні очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу. Також міністр розповів про результати перевірок рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам 18-60 років.
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