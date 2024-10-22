Як попередити в себе та близьких інсульт – випустили нові рекомендації на основі свіжих даних

Авторитетні профільні організаціїї - Американська асоціація серця та Американська асоціація з інсульту – випустили свої оновлені рекомендації щодо того, як попередити інсульт.

Це одна з найпоширеніших причин смерті загалом і в Україні зокрема. За останні кілька років інсультів в Україні побільшало на 11,6 %. У 2023 році в країні офіційно зафіксували 132 926 випадків інсульту.

Рекомендації асоціацій на 80 сторінках включають детальні поради насамперед для медиків, особливо для сімейної медицини. Утім, є чіткі рекомендації, які можуть виконувати й самі пацієнти для попередження інсульту.

Наукові дані твердять, що профілактику інсульту слід починати в ранньому віці, оскільки невизначений і некерований ризик спричиняє пошкодження артерій, мозку та серця за багато років до того, як хвороба проявиться.

У рекомендаціях профілактика насамперед складається з 8 компонентів: здорове харчування, фізактивність, здорова вага, здоровий сон, відмова від тютюнових виробів, здорові рівні ліпідів у крові, глюкози в крові та артеріального тиску.

Наприклад, вчені радять впровадити в своє життя середземноморську дієту. Середземноморська дієта в основному базується на горіхах, насінні, фруктах, овочах, цільнозернових і бобових, з оливковою олією як основним джерелом жиру. Білки можуть надходити з невеликих кількостей риби, птиці, молочних продуктів і яєць. Червоне м’ясо, оброблені харчові продукти та алкоголь зведені до мінімуму.

Наукові дані стверджують, що така дієта знижує ризик інсульту, особливо коли в неї включені горіхи та оливкова олія. Натомість дієти з низьким вмістом жиру мало впливають на зниження ризику. Тому обидві асоціації радять дотримуватись середземноморської дієти дорослим без серцево-судинних захворювань і людям із високим або середнім ризиком.

Так само пацієнти можуть впровадити в свою рутину рекомендацію щодо фізичної активності. Вона надважлива для серцево-судинної системи та зниження ризику інсульту. Наукові докази свідчать, що більш сидячий спосіб життя корелює з вищим ризиком інсульту.

Рекомендації пропонують використовувати агоністи глюкагоноподібного рецептора протеїну-1 за показами. Вони ефективні не лише для покращення лікування діабету 2 типу, але й для зниження ваги та ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. Ці ліки радять використовувати людям з діабетом і високим серцево-судинним ризиком або встановленими серцево-судинними захворюваннями.

Особливий наголос лікарями зроблений на регулюванні артеріального тиску. Там вказано, що це має вирішальне значення для профілактики інсульту.

Дослідження продемонстрували, що лікування одним антигіпертензивним препаратом є ефективним для досягнення нормального артеріального тиску лише у близько 30% учасників і що більшість досягли мети за допомогою 2 або 3 препаратів.

Тому, висновують профільні медичні асоціації, для первинної профілактики інсульту у більшості пацієнтів, які потребують фармакологічного лікування гіпертензії, рекомендовано понад 2 антигіпертензивних препарати.

І це стосується зокрема вагітних жінок. Профілактика інсульту, пов’язаного з вагітністю, може бути досягнута насамперед через лікування гіпертензії, кажуть фахівці. Вони радять лікувати підтверджений систолічний артеріальний тиск ≥ 160 мм рт.ст. або діастолічний артеріальний тиск ≥ 110 мм рт.ст. під час вагітності та протягом 6 тижнів після пологів, щоб зменшити ризик смертельного внутрішньомозкового крововиливу у матері.

Крім того, несприятливі результати вагітності є поширеними і пов’язані з хронічною гіпертензією та підвищеним ризиком інсульту в подальшому житті. Тому медики радять проводити скринінг цих наслідків вагітності для оцінки судинних факторів ризику та управління ними.

Дослідження також показали, що ендометріоз, передчасне виснаження яєчників (до 40 років) і ранній початок менопаузи (до 45 років) пов’язані з підвищеним ризиком інсульту. Тому медики радять скринінг на всі 3 ці стани.

Також асоціації звертають увагу на стан трансгендерних людей, оскільки науково встановлено, що трансгендерні жінки, які приймають естрогени для підтвердження статі, мають підвищений ризик інсульту. Тому таким людям теж треба перевіряти свій стан для виявлення ризиків та корегування здоров’я.