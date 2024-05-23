Добавки з риб’ячим жиром можуть нашкодити, якщо приймати їх просто так – нове дослідження

Риб’ячий жир отримують із жирної риби на кшталт лосося, скумбрії та форелі. Його часто радять через антизапальні ефекти, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями, високим кров’яним тиском, ревматоїдним артритом.

Жирна риба є якісним джерелом двох омега-3 жирних кислот, які людський організм потребує, але не може виробляти сам: DHA та EPA.

Здавалось би, чому б не приймати ці корисні добавки і здоровим людям для профілактики тих хвороб?

Але результати довготривалого дослідження, опубліковані в журналі BMJ Medicine, показують, що така профілактика може нашкодити, пише Healthline.

Дослідники виявили, що регулярне споживання риб’ячого жиру здоровими людьми може збільшувати в них ризик розвитку першого інсульту чи інфаркту.

Проте регулярне використання за медпоказами допомогло уповільнити прогресування уже наявних у людей серцево-судинних захворювань і знизило ризик їхньої смерті.

У дослідження вчені включили 415 737 людей з Біобанку Великої Британії. 55% учасників були жінками, 40-69 років. Зібрані дані включали використання добавок риб’ячого жиру та споживання жирної та нежирної риби.

За станом здоров’я людей відстежували або до їхньої смерті, або до кінця дослідження в березні 2021 року.

Приблизно третина людей заявили, що регулярно вживають добавки з риб’ячим жиром, причому більшість із них були літніми, білими, жінками.

У тих, хто на початку дослідження не мав виявлених серцево-судинних захворювань, регулярне вживання добавок риб’ячого жиру виявилося пов’язаним з підвищенням ризику розвитку фібриляції передсердь на 13% і підвищенням ризику інсульту на 5%.

Натомість ті, хто постійно вживав риб’ячий жир, і в кого на початку дослідження були серцево-судинні захворювання, зменшили ризик переходу від фібриляції передсердь до серцевого нападу на 15%, а ризик прогресування від серцевої недостатності до смерті – на 9%.

За словами сімейного лікаря Майкла МакКінні з Healthy Outlook, прийом добавок риб’ячого жиру, коли ви здорові, може призвести зокрема до дисбалансу жирних кислот, цим самим, ймовірно, ненавмисно збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Сімейна лікарка і засновниця Bonza Health Сара Бонза додала, що слід враховувати і те, що деякі дослідження показали: риб’ячий жир може збільшити ризик фібриляції передсердь у здорових людей, і порушення серцевого ритму, пов’язаного з більшим ризиком інсульту: «Якщо ви здорові і прагнете використовувати капсули риб’ячого жиру для профілактики серцевих захворювань, можливо, краще подумати над тим, чи варто».

Натомість Бонза пропонує додавати в раціон натуральну рибу. А ще рекомендує додавати лляну олію або насіння чіа замість риб’ячого жиру через високий вміст альфа-ліноленової кислоти (ALA). Це омега-3 жирна кислота рослинного походження.

Вона пропонує збільшити свій раціон цим типом жирних кислот, оскільки вони можуть мати протизапальні властивості, корисні серцево-судинній системі, але це не пов’язано з ризиком фібриляції передсердь. А ще дієта, яка містить омега-3 у формі горіхів та, наприклад, соєвих продуктів, забезпечить ті ж переваги без високих доз добавок.