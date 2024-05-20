Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу

Постанова Кабміну, ще не ухвалена, дозволяє продавати ліки онлайн лише через вебсайти чинних аптек. Це може вдарити по прайс-агрегаторах Tabletki.ua, Apteka24 та Doc.ua.

Засновники Tabletki.ua публічно вийшли захищати свій бізнес, мотивуючи це тим, що заборона використання Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів – це удар і по споживачеві, і по ринку.

Співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик створив петицію на сайті уряду з проханням не забороняти сервіси. За три доби вона уже зібрала понад 25 000 потрібних для розгляду голосів. Вже є понад 27 000 підписів.

У петиціх йдеться, що споживач втратить незалежне джерело інформації про наявні ліки та пропозиції цін зі знижками на них, а аптеки, що не мають фінансової можливості розробки власного сайту, втратять важливий канал зв’язку зі споживачем.

За текстом звернення, страждатиме конкуренція за споживача – асортимент ліків скорочуватиметься, ціни будуть рости, великі аптеки отримуватимуть перевагу над меншими. Адже через такі агрегатори споживачі обирають аптеку, де є потрібні ліки за прийнятною ціною, і часто бронюють їх.

«Лише в квітні 2024 року на Tabletki.ua більше 4 млн українців зробили 12,573,070 бронювань. Сервіс Tabletki.ua зекономив в 2023 році українським споживачам понад 3 млрд. грн. при покупці ліків в аптеках за рахунок прозорості ринку», – йдеться в петиції.

«Ініціатори постанови – топ-4 аптечних мереж-монополістів, окрім хіба що «Сіріусу», – виробники проти цього», – розповів на умовах анонімності Forbes топменеджер одного з найбільших фармвиробників України. Топ-5 аптечних мереж консолідують до 50% продажів усього ринку. Хоча у мережі аптек «Подорожник» запевняють, що їм невигідна ця постанова: «Що більша мережа, то більше вона втратить через закриття прайс-агрегаторів».

Держлікслужба заявила, що 17 травня завершилось громадське обговорення відповідного проєкту постанови Кабміну «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Служба отримала та опрацювала 55 пропозицій стосовно проєкту. І буде спільна нарада щодо цього з учасниками обговорення та зацікавленими сторонами. За даними LB.ua, вона має бути 21 травня.