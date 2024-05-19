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На окупованих територіях є дефіцит ліків, – ЦНС

Більшість ліків які доставляють на ТОТ йдуть в шпиталі на потреби окупантів.

На окупованих територіях є дефіцит ліків, – ЦНС
Фото ілюстративне
Фото: надано автором

На тимчасово окупованих територіях України спостерігається значний дефіцит ліків для населення, а ті, що наявні, є неякісними. 

Про таке інформує Центр національного спротиву.

"Російська держава має випадковий характер й не спрямована на забезпечення гідних умов життя. Саме тому на ТОТ немає необхідних ліків в аптеках, а ті що є, місцеві називають крейдою", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що більшість ліків які доставляють на ТОТ йдуть в шпиталі на потреби окупантів. 

Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям сіл доводиться добиратися до райцентрів без транспортного сполучення.

"Російська окупаційна влада вже третій рік обіцяє, що “життя стає краще”. Проте це лише елемент пропаганди", – додали в ЦНС.

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