На окупованих територіях є дефіцит ліків, – ЦНС

Більшість ліків які доставляють на ТОТ йдуть в шпиталі на потреби окупантів.

На тимчасово окупованих територіях України спостерігається значний дефіцит ліків для населення, а ті, що наявні, є неякісними.

Про таке інформує Центр національного спротиву.

"Російська держава має випадковий характер й не спрямована на забезпечення гідних умов життя. Саме тому на ТОТ немає необхідних ліків в аптеках, а ті що є, місцеві називають крейдою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість ліків які доставляють на ТОТ йдуть в шпиталі на потреби окупантів.

Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям сіл доводиться добиратися до райцентрів без транспортного сполучення.

"Російська окупаційна влада вже третій рік обіцяє, що “життя стає краще”. Проте це лише елемент пропаганди", – додали в ЦНС.