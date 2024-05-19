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Унаслідок обстрілів окупантами Харківщини пошкоджено дитячу залізницю

Пошкоджено рухомий склад і будівлі. 

Унаслідок обстрілів окупантами Харківщини пошкоджено дитячу залізницю
Фото: Укрзалізниця

У Харківській області внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено дитячу залізницю.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

“На жаль, знову є влучання в цивільну залізничну інфраструктуру ‒ у дитячу залізницю”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Пошкоджено рухомий склад і будівлі. 

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

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З міркувань безпеки Укрзалізниця цьогоріч не відкривала в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.

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