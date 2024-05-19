Унаслідок обстрілів окупантами Харківщини пошкоджено дитячу залізницю

У Харківській області внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено дитячу залізницю.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
“На жаль, знову є влучання в цивільну залізничну інфраструктуру ‒ у дитячу залізницю”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Пошкоджено рухомий склад і будівлі.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
З міркувань безпеки Укрзалізниця цьогоріч не відкривала в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.
- Кілька днів тому внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області загинуло двоє співробітників Укрзалізниці.