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Укрзалізниця повідомила про загибель двох співробітників від ворожої атаки

На Дніпропетровщині окупанти поцілили у цивільну залізничну інфраструктуру.

Укрзалізниця повідомила про загибель двох співробітників від ворожої атаки
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області загинуло двоє співробітників Укрзалізниці. Національний перевізник повідомив про це на своїй сторінці в Telegram.

Під час атаки у середу окупанти поцілили у цивільну залізничну інфраструктуру. Там в цей час перебували оглядачі-ремонтники вагонів. Сергію Деревицькому 1976 року народження та старшому на три роки Олександру Приходьку вижити не вдалося.

Укрзалізниця висловила співчуття родинам загиблих та подякувала всім залізничникам за їхню хоробрість щодня виконувати нелегку роботу в умовах повномасштабної війни.

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