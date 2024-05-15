Генштаб: українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл. Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем з різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине - Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Ситуація напружена, інформація щодо стану справ оновлюється.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка - Роботине, в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито пʼять спроб противника витіснити українські війська.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Водночас, ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

Втрати російських окупантів склали майже 890 осіб вбитими та пораненими і 340 одиниць озброєння та військової техніки.