Криміналісти Нацполіції отримали мобільні ДНК-лабораторії та автомобілі

Також 25 українських поліцейських-криміналістів пройшли спеціальне навчання в Японії.

Сьогодні, 15 травня, криміналістичні підрозділи Нацполіції України отримали мобільні ДНК-лабораторії та автомобілі. Цю допомогу правоохоронці отримали за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні та Посольства Японії в Україні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Криміналістичні підрозділи Національної поліції України отримали 26 автомобілів Volkswagen Crafter, 6 мобільних ДНК-лабораторій та інше обладнання.

Уточнюється, що пересувні криміналістичні лабораторії укомплектовані необхідним технічним устаткуванням для проведення оглядів місць подій та швидкісного встановлення ДНК-профілю людини в складних польових умовах.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє додав, що 25 українських поліцейських-криміналістів пройшли спеціальне навчання в Японії, що значно підвищило їх професійний рівень.