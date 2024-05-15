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Зеленський: на Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію

"Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють", - заявив глава держави.

Зеленський: на Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що упродовж всього дня були доповіді наших військових і Міністерства оборони. 

"Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях", - сказав Зеленський.

Президент додав, що увага прикута і до інших напрямків фронту.

"Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - підкреслив глава держави.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?

  • Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
  • Влада області нагадала жителям про можливість евакуюватися з-під обстрілів.
  • Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.
  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
  • Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.
  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.
  • 14 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська проведуть потужний наступ у напрямку Сум.
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