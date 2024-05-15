"Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють", - заявив глава держави.

На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію.

Про це у вечірньому відеозверненні 15 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що упродовж всього дня були доповіді наших військових і Міністерства оборони.

"Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях", - сказав Зеленський.

Президент додав, що увага прикута і до інших напрямків фронту.

"Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - підкреслив глава держави.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?