На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію.
Про це у вечірньому відеозверненні 15 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що упродовж всього дня були доповіді наших військових і Міністерства оборони.
"Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях", - сказав Зеленський.
Президент додав, що увага прикута і до інших напрямків фронту.
"Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - підкреслив глава держави.
Ситуація на Харківщині. Що відомо?
- Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
- Влада області нагадала жителям про можливість евакуюватися з-під обстрілів.
- Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
- Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.
- 14 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська проведуть потужний наступ у напрямку Сум.