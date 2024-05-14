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Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов

Раніше українські чиновники заявляли, що Росія накопичила війська біля Сумщини.

Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Фото: Макс Требухов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум. Про це Буданов розповів в інтерв’ю The New York Times. 

Серед іншого, Буданов дав оцінку ситуації на Харківщині.

“Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної”, — заявив Буданов. 

Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

Видання зазначає, що раніше українські чиновники заявляли, що Росія накопичила війська біля Сумщини.

Український офіцер Павло Величо (Pavlo Velycho), який діє біля російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом росіяни посилили обстріли околиць Сум.

“Я не знаю, чи це щось означає, тому що ці місця все одно часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності”, – сказав український офіцер. 

Також генерал Буданов сказав, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку в регіоні. "На даний момент наше завдання – стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон", – сказав він, додавши, що наплив українських резервів зумів "частково порушити їхні плани".

Зазначимо, сьогодні вранці речник Генштабу заявив, що Росія продовжує активні наступальні дії і намагається прорвати оборону. Протягом понеділка було понад 160 бойових зіткнень.

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